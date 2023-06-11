英國王室10日在烈日下為皇家閱兵儀式舉行最終彩排，不少士兵熱到暈倒。

英國昨（10）日創下「今年以來最高溫」的攝氏30度，威廉王子昨日在烈日下視察下周登場的皇家閱兵儀式（Trooping the Colour）最後彩排，過程中至少有3名頭戴招牌黑色「熊皮帽」的士兵相繼熱到暈倒，一一被用擔架抬走，還有一名長號手倒地後疑似敬業地繼續吹奏，引發網友議論。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、天空新聞網（Sky News）、美國福斯新聞（Fox News）報導，英國昨日創下今年以來最高的攝氏30度，英國氣象局（Met Office）指出，今年也是20年來英國最早飆下30度的一年，許多民眾衝到海灘戲水消暑。

It's officially the hottest day of the year! Soldiers faint during final Trooping the Colour rehearsal in front of Prince William as Britain bakes in 30C heat https://t.co/RXoHldv15S pic.twitter.com/3Qdar8mN8G — Daily Mail Online (@MailOnline) June 10, 2023

不過為了即將於17日登場、慶祝英國君主官方誕辰的皇家閱兵儀式，英國王室昨日在烈日下進行最終彩排。

Soldiers faint in front of Prince William amid scorching temps during final Trooping the Colour rehearsal https://t.co/z661SMOZ8X — Fox News (@FoxNews) June 11, 2023

這場彩排由威廉王子視察，一共有超過1400名來自威爾斯、愛爾蘭、蘇格蘭的英國禁衛軍、近衛步兵團士兵、冷溪衛隊（Coldstream Guards）士兵以及200隻馬匹參與。

3 British Soldiers Faint In Front Of Prince William Amid Scorching London Heat



Read here: https://t.co/VUHS2ItXDI pic.twitter.com/bTXGsaMqvz — NDTV (@ndtv) June 11, 2023

畫面顯示，即便頂著烈日，威廉及英國王室禁軍仍穿著羊毛紅色制服、頭戴巨大的黑色熊皮帽。彩排期間，至少有3名士兵熱到暈倒，他們倒地後，4名醫護人員跑上來用擔架將他們一一抬走。

英國王室10日在烈日下為皇家閱兵儀式舉行最終彩排，不少士兵熱到暈倒。

值得注意的是，其中一名吹奏長號的樂手倒地後似乎仍繼續吹奏，他在醫護人員趕到前又自行起身繼續吹，連一旁的同袍都看不下去，紛紛催促他下去休息，不少網友對他倒地繼續吹的行徑感到驚訝。

Temperatures have passed 30C in London today, overwhelming some soldiers who took part in a military parade alongside Prince Williamhttps://t.co/McrUFliY2F pic.twitter.com/KAYXloNTvV — ITV News (@itvnews) June 10, 2023

威爾斯衛隊中年僅18歲的士兵卡爾福德（James Calford）描述，昨日的彩排就像「左手舉著200公斤重的啞鈴泡桑拿浴」、「極度不舒服」，「比從電視上看到的難多了」。

彩排結束後，威廉也發布推特感謝在高溫下參與彩排的每一位士兵，坦言當天的條件「相當艱辛」。

A big thank you to every solider who took part in the Colonel’s Review this morning in the heat. Difficult conditions but you all did a really good job. Thank you. W — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 10, 2023

Conducting the Colonel's Review of the King's Birthday Parade today. The hard work and preparation that goes into an event like this is a credit to all involved, especially in today’s conditions. pic.twitter.com/IRuFjqyoeD — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 10, 2023

不少網友為士兵們抱屈，認為沒有必要在高溫下進行彩排，或者呼籲至少摘下熊皮帽再彩排，不過也有不少網友譏諷英國士兵在攝氏30度下就暈倒「太弱」，稱美國士兵在華氏100度以上（約攝氏37.7度）仍繼續操練，還有人反問那中東士兵怎麼辦？