英國昨（10）日創下「今年以來最高溫」的攝氏30度，威廉王子昨日在烈日下視察下周登場的皇家閱兵儀式（Trooping the Colour）最後彩排，過程中至少有3名頭戴招牌黑色「熊皮帽」的士兵相繼熱到暈倒，一一被用擔架抬走，還有一名長號手倒地後疑似敬業地繼續吹奏，引發網友議論。
綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、天空新聞網（Sky News）、美國福斯新聞（Fox News）報導，英國昨日創下今年以來最高的攝氏30度，英國氣象局（Met Office）指出，今年也是20年來英國最早飆下30度的一年，許多民眾衝到海灘戲水消暑。
不過為了即將於17日登場、慶祝英國君主官方誕辰的皇家閱兵儀式，英國王室昨日在烈日下進行最終彩排。
這場彩排由威廉王子視察，一共有超過1400名來自威爾斯、愛爾蘭、蘇格蘭的英國禁衛軍、近衛步兵團士兵、冷溪衛隊（Coldstream Guards）士兵以及200隻馬匹參與。
畫面顯示，即便頂著烈日，威廉及英國王室禁軍仍穿著羊毛紅色制服、頭戴巨大的黑色熊皮帽。彩排期間，至少有3名士兵熱到暈倒，他們倒地後，4名醫護人員跑上來用擔架將他們一一抬走。
值得注意的是，其中一名吹奏長號的樂手倒地後似乎仍繼續吹奏，他在醫護人員趕到前又自行起身繼續吹，連一旁的同袍都看不下去，紛紛催促他下去休息，不少網友對他倒地繼續吹的行徑感到驚訝。
威爾斯衛隊中年僅18歲的士兵卡爾福德（James Calford）描述，昨日的彩排就像「左手舉著200公斤重的啞鈴泡桑拿浴」、「極度不舒服」，「比從電視上看到的難多了」。
彩排結束後，威廉也發布推特感謝在高溫下參與彩排的每一位士兵，坦言當天的條件「相當艱辛」。
不少網友為士兵們抱屈，認為沒有必要在高溫下進行彩排，或者呼籲至少摘下熊皮帽再彩排，不過也有不少網友譏諷英國士兵在攝氏30度下就暈倒「太弱」，稱美國士兵在華氏100度以上（約攝氏37.7度）仍繼續操練，還有人反問那中東士兵怎麼辦？
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