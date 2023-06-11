國民黨總統參選人侯友宜昨天到台南與國民黨立委參選人、議員座談，侯唱名介紹到去年參選台南市長失利的謝龍介時，脫口「這是沒選上的謝龍介市議員」，謝龍介姪子謝克洋為此開酸「就看2024誰沒選上」，今天也被做文章；倒是謝龍介回應，「如果跟他沒一點交情，會這樣虧朋友嗎？」呼籲要見縫插針大可不必，我們跟侯市長會更團結，更奮鬥打拚。

侯友宜昨天在東區龍山社區活動中心與鄉親面對面座談，他一一唱名介紹現場的藍營議員以及將參選立委的陳以信等人，當介紹到前台南市議員謝龍介時，他笑著說「這是沒選上的謝龍介市議員」，現場也笑成一片。

未料，侯的這番介紹詞挨酸。謝龍介下午表示，這個問題很有趣，昨天侯友宜到台南，國民黨士氣如虹、團結一致，大家沒有看到這一點，卻只想見縫插針。

他也還原整個對話始末，指昨下午1點先陪侯友宜去七股關心光電議題，了解當地發展綠能光電卻罔顧居住正義與漁民生計，所以漁民苦不堪言，侯因此說要為他們爭一口氣。

謝龍介說，他自己昨天也提到，「若我去年選市長，有這麼多人站出來，我早就當選了，但沒關係，很快就要天光了！」也因此侯市長接下來介紹他，才會說他是去年沒選上的謝龍介。他反問「你如果跟他沒有一點交情，會這樣虧朋友嗎？」

侯友宜接著才會也說，「去年謝龍介選市長沒ㄍㄧㄥ（撐）過，讓我來把台南市ㄍㄧㄥ過去。」強調要見縫插針大可不必，人民心聲就是下架這個官商勾結、貪汙舞弊的政府，「我們跟侯市長會更團結、更奮鬥打拚。」