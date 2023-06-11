基北北桃1200元月票7月1日上路，預估搭乘機場捷運通勤人數將增加，桃園市議員黃崇真指出，原桃園至台北直達車所需時間53分鐘，盼通勤月票上路後，可縮短行車時間或增加直達車班次造福通勤族。桃園捷運公司回應，礙於地形及行車速度，減少停靠站最多只能快4分鐘效益不大，評估可望在平日晨峰時段加開1班直達車，確切增開時程將進一步研議。

黃崇真表示，1200月票上路後，適用於基北北桃市區公車、台北捷運、新北捷運、桃園捷運以及YouBike，而機場捷運貫穿雙北及桃園，當初設計雖是以功能性機場往返為主，隨著都市化發展，沿線新北產業園區、林口、龜山及青埔住戶直線攀升，尤其青埔居民多半都是往返雙北上班，原搭乘高鐵通勤月票要4000多元，如今1200月票上路後價差3000多元，預估轉搭乘機捷通勤者勢必會增加，然而高鐵通勤時間僅19分，機捷直達車通勤需53分，他在議會也多次質詢，期盼桃捷公司研擬是否可縮短直達車時間。

桃捷公司總經理莊英震指出，若在A18桃園高鐵站發車，縮短至沿線只停靠A3新北產業園區站到A1台北火車站，受限軌道線型及行車速率，最快只能縮減4分鐘至49分鐘，縮短行車時間涉及到行車安全問題，且該時段在A8站會有一列普通車需等待直達車行經，原耗時4分鐘將拉長至9分鐘，綜合評估過後和原先的行車時間差距太小，此方案並不可行。

他也說，1200月票上路後，評估會有部分搭乘高鐵民眾改搭乘機捷通勤，桃園捷運公司也樂見將提供更多服務增加票收，且沿線也有許多民眾提出增加班次的需求，對於增加直達車次，這方面經過評估可行，但牽涉到原有的行車班表、人力調度及普通車待避等問題，確切的加開班車時間還需進一步觀察1200月票上路後民眾搭乘狀況，再進一步研議。

黃崇真也說，未來可預見機捷通勤族勢必會增加，尤其在尖峰上下班時段，台北至桃園在晚上6點發一班直達車，之後也沒有直達班次，根本對不上通勤族上下班時間，要求桃園市府及桃園捷運公司重視通勤族權益協調增開直達班次外，也要積極爭取添購列車才能加強疏運。