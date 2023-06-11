命理專家雨揚老師在臉書上分享6／11～6／17的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖猴、馬、羊，其中生肖猴在職場上有望搶得市場商機，達成超出預期的目標，使事業步步高升；生肖馬感情春風得意，單身者因無心的善舉能結識更多優質對象，有伴者可在社群平台上分享合照來展示穩固的關係；生肖羊則是透過朋友的熱心幫助，能順利擴展客源賺取豐厚獎金。

▍生肖鼠

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運平穩，策畫活動時能獲得主管的大力支持和協助，並有充分的資源來推進項目，順利達成任務。愛情幸福洋溢，單身者出席重要活動，可以精心打扮自己，將能吸引更多人的關注；有伴者可買一些點心回家，與家人一起享受，增進彼此間的情感交流。財運尚可，可以運用所學的投資技巧，適時地買進績優標的，讓財富逐步成長。

▍生肖牛

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運低迷，對於剛接手的工作內容並不熟悉，因此容易出現一些錯誤，進而遭到主管責備，建議多利用時間學習，以便能夠盡快上手。感情運尚可，單身者在心情不佳時，可主動找朋友傾訴，有助走出低潮重拾微笑；有伴者可以邀約伴侶去海邊散步，感受海風的吹拂，一同享受放鬆的氛圍。財運欠佳，近期家庭支出增加，容易花費過多，應謹慎控管財務。

▍生肖虎

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業進展順遂，即使負責的項目充滿挑戰，也不須過度擔心，因為在資深同事的指導下，能夠順利掌握要領，做出令人滿意的成果。愛情運持平，單身者要避免僅憑第一印象來評斷他人，才有機會發現對方身上的獨特之處；有伴者別將委屈放在心裡，試著與伴侶溝通，才有助於解決問題。財運偏弱，切勿輕信來路不明的信息，以免成為受騙的對象，損失錢財。

▍生肖兔

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作表現穩定，即使部門工作量增加，依舊能展現出積極主動的態度，並保持高效率，能受到主管信賴。感情運受阻，單身者因為親友反對，開始感到壓力和不安，而因此放棄追求心儀對象；有伴者不可以冷淡的態度回應伴侶，容易傷對方的心，使彼此關係逐漸疏離。財運不錯，因為出色的工作表現有機會被調薪，進而增加收入。

▍生肖龍

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場發展機會多，只要勇敢爭取並展現自己的實力，就能獲得主導項目的機會，盡情發揮才能。愛情值得期待，單身者可參加不同類型的社交活動，以開放心態去認識新朋友，將有機會遇見理想對象；有伴者在身體不適時，得到伴侶的關心和照顧，給予極大的安慰和支持。財運持平，除了在本業上努力耕耘，還可通過自身專長來接案，讓收入獲得提升。

▍生肖蛇

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運平穩，由於擁有豐富的經驗，讓同事們充滿信賴，遇到問題時總會向他們請教，無形中也鞏固在團隊中的地位。愛情運順遂，單身者可在工作上遇見得力夥伴，彼此相處融洽，建立深厚的友誼；有伴者能在伴侶需要人手時，及時給予幫助，讓對方感到滿滿的安全感。財運尚可，可偶爾請客戶吃飯，增加客戶的信任，有助成交更多筆訂單。

▍生肖馬

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業運順遂，在執行專案期間，能得到各單位同仁的及時協助，能夠高效率完成工作，表現可圈可點。感情春風得意，單身者因為無心的善舉，而得到他人的好感，可望因此結識更多優質對象；有伴者可在社群平台上分享與伴侶的合照，不僅能展示穩固的關係，也能讓周遭的親友感受到幸福。財運亨通，透過貴人的引薦，將能與具有影響力的人才合作，開啟更多商機。

▍生肖羊

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

工作運攀升，近期負責的專案能與擅長的領域相符，只要盡情發揮長才，將能帶來更多機遇和成長。愛情運不錯，單身者可偶爾安排家庭旅行，不僅能創造美好的回憶，也能加深成員之間的情感連結，使關係更親密；有伴者應愛屋及烏，盡心照顧共同擁有的寵物，能使感情更加牢固。財運上揚，透過朋友的熱心幫助，能順利擴展客源，賺取可觀的獎金。

▍生肖猴

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★★

職場鴻運降臨，負責的專案有望搶占市場商機，達成超出預期的目標，突破近期的銷售業績，並且備受高層關注，事業步步高升。感情甜蜜繽紛，單身者可在約會中製造驚喜，讓心儀對象感受到他們的用心，好感度也迅速提升；有伴者可主動承擔家務，減輕伴侶的負擔，讓另一半充滿崇拜與感激。財運上揚，可積極開發新的潛在客群，拓展網路市場，將能收穫更豐碩的收益。

▍生肖雞

事業★★ 愛情★★ 財運★

事業遇到挫折，投入大量心血的企劃案遭到主管否決，使他們倍感挫敗，建議聆聽主管的反饋，並從中學習成長。愛情運欠佳，單身者投入感情前，應先打探對方的個性與價值觀，才能避免陷入不適合的感情關係中；有伴者應避免公開斥責伴侶，給足另一半面子，才有助維持彼此間的和諧。財運不濟，不妨選購價格實惠的食材自製便當，可節省餐費，降低日常開支。

▍生肖狗

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作如日中天，在主管的引導下能將想法化為提案，並透過團隊合作，讓專案完美結案，寫下重要的里程碑。感情略顯平淡，單身者過於封閉自我，建議多敞開心胸，才有助迎接新的戀情；有伴者應給予伴侶更多尊重，透過支持另一半的興趣與發展，能讓雙方感情更加親密和穩定。財運平平，可和親友互相分享儲蓄心得，有望從中獲得更多理財智慧，穩定存下一筆財富。

▍生肖豬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業好運上漲，近期能得主管引薦，取得和重要客戶洽談的機會，可藉此展現出企圖心，將有助成功簽約，達成雙贏局面。桃花運平穩，單身者可在穿著上下點功夫顯露自身魅力，將有望吸引更多人的目光；有伴者可觀察另一半的穿搭風格替伴侶購買衣服，能讓對方感動不已。金錢運亨通，若有親友尋求合作的機會，可將手邊資金適當投入，有望帶來可觀的回報。