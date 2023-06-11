新竹縣一名男子因連續遭竊，在警方建議下加裝監視器，並用真鈔包假鈔作為掩飾。（警方提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣劉姓男子因欠債卻又無法開立帳戶，只能將勞務所得藏在衣櫃裡，但卻連續3次遭竊，劉男聲稱遭竊金額達百萬，擔心再度失竊，在警方建議下加裝監視器，同時在衣櫥放置玩具鈔，以第1張和最後1張放真鈔作掩飾，結果犯嫌再度上門行竊，劉男急報案，警方當場人贓俱獲。

新工派出所員警近日接獲劉男報案家中財物遭竊，聲稱近日家中衣櫃經常被撬開，第1次失竊80萬元、第2次及第3次又遭竊共20萬元，擔心再度失竊。在警方建議下加裝監視器，並將1疊5萬元玩具鈔放置衣櫃，再以第1張和最後1張放真鈔作掩飾，食髓知味的犯嫌仍再度上門行竊。

劉男發現住處的即時監控系統有不明男子在家中，隨即與友人返家，竊嫌見形跡敗露立刻落跑，屋主立刻報警，逃逸中竊嫌不慎摔倒遭民眾與警方控制逮捕，警方也在羅姓竊嫌身上查獲新台幣2000元，同時發現羅男竟是通緝犯，訊後全案依竊盜及洗錢通緝罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

新湖警分局長羅裕城呼籲，民眾注意住家財物安全，可加強防盜措施，並且隨時關閉門窗，避免宵小侵入，也提醒民眾壓制竊嫌時應注意自身安全，隨時撥打110報警協助。