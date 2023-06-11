統一獅捕手林岱安在牛棚接捕時被球打到下顎，檢查後發現骨折需動刀，預計缺陣6周，場上指揮官任務將交給陳重羽負責，昨天看到林岱安的訊息讓陳重羽感到十分意外，「他叫我要相信自己，『你可以的！』帶著他這分一起拚。」

林岱安在8日牛棚幫忙接捕時受傷，當時先發的陳重羽在比賽結束後才得知消息，最初急診檢查時沒有發現有狀況，但林岱安疼痛感加劇，到牙醫檢查後才確認下顎骨折，預計13日動刀。

昨天獅隊休兵，陳重羽在與家人吃飯時接到林岱安訊息，告知自己必須動刀的情況，「看到訊息時很意外，想說一開始不是說只要休幾天就好，怎麼會這麼嚴重。」

在林岱安缺陣的這段時間，陳重羽要扛起場上指揮官任務，但他認為，自己不會在意是不是主戰捕手這的頭銜，「不管在哪個位子就是要把自己的角色扮演好，現在心理比較渴望的是要把剩下14場比賽完成，拿下來。」

陳重羽坦言，雖然是隊友又是競爭關係，但誰也不希望看到有人受傷，「大家都是為了球隊一起努力，誰好誰就先發，我比較喜歡這種感覺，所以當下聽到是滿意外的。」

首席教練高志綱也說，今年教練團本就有在調配林岱安、陳重羽的出賽數，大約是單周3比2的情況，最主要是希望透過這樣讓他們良性競爭，「但說是競爭更時互相幫忙，2人負擔也不會太重。」

在林岱安缺陣的這段時間，高志綱認為，柯育民必須有所認知要盡快加入輪值，「以他去年的表現代表他是有能力的，但今年沒有調整的那麼好，必須要更提升專注度。」