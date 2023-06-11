影壇第一美人林青霞婚前曾與秦漢、秦祥林傳緋聞，但都不了了之，1994年她嫁給香港富商邢李㷧，逐漸離開螢光幕，轉型成作家。近期，微博流出一組林青霞年輕時跟舊愛秦漢的合照，她的火辣穿搭令陸網看得目不轉睛，直呼：「那個時候比現在敢穿多了。」

粉絲數高達525萬的大陸娛樂博主「叫我老伯」，在微博分享1980年林青霞和秦漢熱戀時的2張照片，畫面中，林青霞戴著黑色帽子，身穿藍色牛仔外套，靠在秦漢身旁開懷大笑，一身筆挺西裝的秦漢，含情脈脈地看著林青霞，兩人皆笑得燦爛。

另一張照片，林青霞把背挺直，端正地坐在椅子上，稍微抬起雙手，牛仔外套整件被拉開，當場看到裡面只穿白色繞頸內衣，渾圓的形狀若隱若現，略帶小麥色的肌膚辣露一大片，身材相當養眼。

這組珍貴的照片曝光後，很快地吸引大批網友朝聖，紛紛留言：「那個時候比現在敢穿多了」、「現在簡直就是看著開放，實則保守的跟古代一樣」、「現在退化了，以前確實比較敢穿」、「20年前都比現在敢穿，依稀記得05、06年那會兒特別流行細細的吊帶和掛脖子的抹胸，還有很多更前衛的，抹胸+超超超超超短褲就出門了」、「好美的胸型」，還有網友感嘆：「熱依扎穿的比這保守多了，都能因此鬧上法庭，真是越活越回去了。」