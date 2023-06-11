總統蔡英文9日到高雄「空軍防空暨飛彈指揮部暨南部區域作戰管制中心」及「陸軍八軍團指揮部」慰勞，還以「VIP」、「我是總統」等代號跟飛行員及飛彈連連長進行戰備通話，中間疑傳出解放軍喊話的聲音，蔡英文甚至因此一度尷尬地笑了出來，隨著戰管單位主官關閉相關儀器，才繼續與國軍通話。對此，退役少將栗正傑10日就示警，不能把這次事件當成蔡英文又出糗了，空軍應該好好對相關安排做出檢討。

栗正傑10日在節目《中天辣晚報》指出，出現對岸軍隊喊話的情況，空軍應該要處分，而且是很嚴重的處分，因為空軍是第一線接敵的戰機，不能隨便開玩笑，既然要戰備通話，就要按照戰備規定來。栗還強調，蔡英文是以總統的身份去做戰備通話，一切就必須要按照戰備規定來。「我們知道總統不懂、也不會，這不能怪總統。」

栗正傑稱，通話最後有出現「good job」，這是不對的，因為無線電通話最後都是「over」，代表我講完之後換你講，這是專用術語，今天總統來視導，這應該是既定的行程，相信蔡英文一定有雅量會接受戰備規範。

對於空軍其他有待改進的地方，栗正傑也點出來，第一個就是頻道不對，是不是應該要給總統一個特殊的頻道，或者保密的頻道，或是密語的方式來讓總統說話；第二個就是代號不對，軍中無線電的通話絕對不可以透露身份，「不能說我是連長、營長，這樣砲彈就過來了，只能用代號來呼喚，要給總統一個代號，不能直接講我是總統，那完蛋了。」

另外，有人質疑陸戰機突冒出喊話似為造假；也有認為，我方對共軍頻道都同步截聼，背景一定會有雙方各頻道的聲音，就像辦公室內10個人同時說話一樣，而我方女飛官回答也相當正常。至截稿為止，國防部仍未公開做任何說明。