台中市11日下起大雨，北區梅亭街附近民宅種植的大樹倒塌，壓毀1部自小客車及1輛重機車。（民眾提供）

台中市11日下起大雨，北區梅亭街附近民宅種植的大樹倒塌，壓毀1部自小客車及1輛重機車。（民眾提供）

台中市11日下起大雨，北區梅亭街附近民宅種植的大樹倒塌，壓毀1部自小客車及1輛重機車。（民眾提供）

台中市今天下午下起大雨，北區梅亭街附近民宅種植的大樹倒塌，壓毀1部自小客車及1輛重機車，樹幹橫倒馬路無法通行，所幸無人員傷亡，員警巡邏發現立即維護交安，民眾議論紛紛並在網路引發討論，「是在做颱風嗎？太嚴重了」、很多網友直呼「太誇張了」。

台中市今天近午下起大雨，台中市第二警分局永興派出所員警今天中午12時40分巡邏經過北區梅亭街附近，發現民宅種植的樹木倒塌，壓毀停放路旁的1部自小客車及1輛重機車，所幸無人員傷亡。

民眾見狀大感訝異，拍攝照片PO網直言「是在做颱風嗎？太嚴重了！」，引起網友留言回應：「誇張」、「雨下的不多，這樣就倒下，颱風真的進來怎麼辦？」、「沒什麼風吧！ 可能淺根或根爛了」，也有網友理性分析指出，大樓旁常有很強的風切，如果樹枝像一團扇子樹，風無法穿透而過，就會漸漸被風吹傾斜，再加上下過雨土壤鬆軟就很容易傾倒。

警方追查，大樹是梅亭街住戶所栽種，疑因午後大雨倒塌，樹幹橫跨道路無法通行，員警通報市府建設局處理，並在場疏導交通，經相關單位緊急移除，樹倒障礙在下午2時48分排除，恢復交通順暢。