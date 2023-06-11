高雄市立社會教育館「親子共學巡迴列車」活動，今日來到那瑪夏區民生國小舉辦，吸引近百名親子到場參加。（高雄市立社會教育館提供／崔正綱高雄傳真）

透過親子互動，加深彼此情感的「親子共學巡迴列車」，今日前往高雄那瑪夏區，邀請當地近百名親子一同參加來「捏花壽司」，藉由父母親協助小孩捏壽司，營造親子共學及溫馨和樂氛圍。高雄市立社會教育館表示，親子共學巡迴列車活動能推廣社會教育及家庭教育、平衡城鄉社區資源而特別規畫，進而達到家庭教育與社會教育目的。

「親子共學巡迴列車」系列活動，是社教館與家教中心為推廣社會教育及家庭教育、平衡城鄉社區資源而特別規畫，資源來自該館志工的無私奉獻、企業界的慷慨解囊和公部門的資源整合。

今日巡迴活動「大手牽小手捏捏綜合花壽司」來到高雄偏遠山區那瑪夏區民生國小，與當地近百名的親子一同參與，首先進行講座會談，講師鼓山社教站總幹事蔡麗華表示，台灣已步入少子化社會，子女勢必受到家族百般呵護，但許多家庭衍生出不合理期待，也將造成親子間的衝突持續增加，所以需要共創家庭責任共享，適當引導孩子從子職學習與實踐做起，有助於延展未來在親職等角色上的賦予與實踐。

當講座結束後，就來到小朋友們最期待的手捏花壽司環節，由曾在具備大飯店教學經驗的林雙燕老師示範，當壽司米、海苔片、鮪魚等食材在林雙燕巧手下，瞬間變成了一個個可口的捏壽司，當林雙燕示範完畢，就由小朋友動手，家長在旁邊幫忙，親子同心協力，完成花壽司挑戰。

民生國小2年級小朋友李貝兒表示，她雖然是第一次自己捏綜合花壽司，在家人協助下，順利完成生平的第一道料理，大家吃得津津有味，讚不絕口；遠從路竹來的5年級蔡子萱表示，老師教的很細心，加上爸媽從旁協助，第一次捏壽司很快就上手，自己捏的壽司特別美味，因為還有爸媽的愛的滋味。

社教館表示，為平衡城鄉社區資源，營造親子共學及溫馨和樂氛圍，透過活動及親職講座，促進親子互動情感與親職效能，讓孩童與家長藉由互助協力的模式，更可相互學習成長，拉近親子之間的距離，增進家庭和樂關係，進而達到家庭教育與社會教育目的。