為讓南投水里、信義、集集民眾縮短就醫時程，南投縣府攜手彰化、南投基督教醫院，今年3月啟用「水里鄉急診救護站」，考量服務動線及空間，6月15日將遷移至水里鄉衛生所，繼續為偏鄉居民服務。

過去南投偏鄉水里、信義鄉的民眾有醫療需求，可能需花費近1小時以上的車程，錯過了黃金搶救時機，為提供民眾即時就近的緊急醫療處置，「水里鄉急診救護站」今年3月16日正式揭牌啟用。

衛生局表示，醫療站運作近3個月，已成功搶救多條寶貴生命，協助氣喘病人度過危機、搶救過敏及低血糖等病患，民眾得以快速獲得救治，病情得到穩定，凸顯出「水里鄉急診救護站」設立的重要性，但考慮目前基地鄰近火車站街區，救護車載送病患難免受影響，評估後將於6月15日遷移到水里衛生所，未來也將有更多資源進駐，共同為民眾的健康把關。

衛生局長陳南松表示，「水里鄉急診救護站」提供偏鄉地區醫療的可近性及即時性，成立近3個月已經協助70多位病人，其中檢傷1至3級病人佔率7成，有8成的民眾得以順利治療後即返家，約2成民眾經初步醫療處置先行穩定病況後再轉送轉院，有效提高救治效率，更能先行穩定重症病人協助轉院。