一名網友與女友告白當天，原以為能順水推舟「奔回本壘」，但女友馬上拒絕稱不想那麼快，於是他當晚忍住，只抱著對方睡覺，2人也一路聊天到天亮，沒想到這時女友突改口說想啪啪，他索性強忍睡意上陣，但到一半時卻突然意識模糊，接著不省人事睡著，等到醒來時女友已經不在房間，也聯絡不上人。

該網友在Dcard發文，他與女友在交往前認識一段時間，直到告白確認關係後，當天彼此才有進一步親密接觸，他原以為會直接「跑回本壘」，但女友卻說不能這麼快，他當下尊重對方，女友只說可以用嘴巴幫忙口交，但他強調自己不是重性慾的人，於是當晚就只抱著女友睡覺，聊天聊到天亮。

天亮時，女友突然問他是不是真的很想嘿咻，他雖然已有睡意，但仍說想，女友卻直接答應，於是2人開始啪啪，但他說「事情發生到一半的時候我突然意識模糊，然後就不省人事了，我知道我睡著了」，等到他睡醒來，發現女友不見也聯絡不上，事後發文說不知道女友只是有事先離開，還是真的生氣了。

其他網友留言「你要嘛被下藥 要嘛體虛，怎麼可能做到一半意識模糊」、「笑死了，應該是生氣了，加油」、「你被仙人跳了」、「坐等原潑更新，超級好笑我到底看了什麼」、「這就是所謂的在不對的時機做不對的事」、「天啊，真的超欣賞這種明明知道自己要完蛋，還是選擇po上來給大家笑的勇士，一路好走啊兄弟」、「夢醒了，人不見了，不是很正常的嗎」。