苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚國中組第1名。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚高中組優勝。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣頭屋鄉玉衡宮與孔子廟象山書院，為提倡研讀及抄寫經典文本淳風，推廣固有漢學精粹文化與文字美學，攜手合辦的武聖獎硬筆字書法錦標賽，11日在玉衡宮舉行，共有461人分為4組、3梯次進行。縣長鍾東錦到場為參賽者加油打氣，並頒獎表揚優勝學生；他強調，書法是華人文化重要的一環，寫書法好處很多，希望大家持續勤加練習，未來對自己的人生一定有很大的幫助。

主辦單位表示，苗栗縣武聖獎硬筆書法比賽已邁入第7屆，今年在眾多參與初審的作品中，審核通過461件作品進入複賽，分為國小中年級、高年級、國中、高中4組，自上午8時開始競賽，國、高中則併入第3梯次同步進行。除每年6月間舉辦的武聖獎硬筆，還有每年9月舉行的孔聖獎毛筆書法錦標賽，歷史更悠久，今年將正式進入第20屆。

縣長鍾東錦，由縣府民政處長巫恒昭、科長黃誠鶴、縣議員許櫻萍、鄉長徐鑫榮、村長游雲珍、玉衡宮主委彭錦原、象山書院理事長邱玉麟及各界代表多人陪同，抵達會場為參賽學子打氣，頒發評審委員聘書及指導老師獎狀，等成績出爐後，逐一頒獎表揚各組前3名和優勝學生。

鍾東錦表示，隨著科技發達時代已經不一樣了，時下不論學生或大人，因習於使用電腦打字，要把字體寫得工整已經不容易了，打字雖然整齊清楚，但書法是悠久的中華文化中非常重要的一環，即使日本也很重視。他說，寫書法可以讓人品性好、情緒穩定，培養出感恩之心，而且可以擁有一項才藝，希望大家不僅國小、國中寫書法，要一直持續到成人，相信對自己的人生一定大有助益。

鍾東錦說，如果把書法練好，相對功課也會更好。他開心表示，今年國中會考成績揭曉，苗栗縣獲5A以上的考生，從去年的200多人大幅成長到330人，顯示拔尖扶弱已有顯著成效；教育是苗栗的未來，能蘊育更多優秀子弟，這樣苗栗才有美好的希望。

今天比賽各組前3名如下：國小中年級第1後龍國小林桓聿；第2張紜晞、張念筑、吳彥霆、江毓倫、韋昀希；第3名詹明潭、詹明翰、江璇、陳玉婕、邱奕睿、王恩語；優等有羅煒澄等10人。國小高年級組第1照南國小陳顥；第2謝育才、林泓志、張雨筑、陳又寧、鄧沚澖；第3蔡維翰、陳亞蕎、徐以安、陳貫宥、李沛璇、鍾孟睿；優等有葉洵睿等12人。

國中組第1君毅國中陳子儀；第2蔣佳岑、陳宥蓁；第3蔡旻緯、陳柏威、呂寀嘉；優等有杜宥興等7人。高中組第1竹南高中陳翰緯；第2名竹南高中李承彥；第3名苗栗高中丁卉渝；優等有苗栗高中詹信哲、興華高中陳原豪、苗栗高商丁甫廷。