不管是出國還是國內旅遊，多數人會選擇住飯店，一名前飯店女性經理爆料，飯店內有兩樣物品她永遠不會用，一樣是咖啡機，另一個是補充式的洗髮精、沐浴乳，前者是它的過濾器從來沒洗過，後者是她曾看過補充瓶被人裝入「不明液體」，噁到不行。

據外媒《每日郵報》報導，前飯店經理的漢克斯（Melissa Hanks）日前在TikTok透露，住飯店時務必避開兩樣物品，咖啡機及可補充式的洗髮精、沐浴乳，她表示，作為一名前飯店經理和一名狂熱的咖啡愛好者，她永遠不會在飯店房間裡使用這兩種東西。

漢克斯解釋，飯店咖啡機過濾器從來沒仔細清洗過，更噁心的是，還看過其他房客拿咖啡機煮別的東西，嚇得她不敢再用，至於能重複補充使用的洗髮精及沐浴乳瓶子，則是她曾在瓶中看到不明液體，所以建議除非是一次性包裝的洗髮精、沐浴乳，否則千萬不要用。

影片一PO出後，引起大批網友熱議，「我昨天才用了可重複使用的洗髮精，我現在很害怕」、「為什麼我要在住飯店的時候看到這個影片」，還有飯店員工加碼分享「我也從來不用飯店的玻璃杯」、「之前在一家飯店當管家職務，自己是不會再去那邊住了」。