戴姓男子服役期間透過臉書與一名14歲少女交往，不但慫恿少女拍裸照，還在電影院內強摸少女下體，分手後更以裸照逼見面。少女不從，戴男就在IG開分身，謊稱自己是戴男好友，只要介紹女友給他就能阻止戴男騷擾。沒想到少女還真引介閨蜜給戴男認識，害閨蜜被同樣手法殘害，兩女父母得知此事後報警提告。高雄高分院審酌他已與2少女和解，判其2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

2020年5月，戴男透過臉書認識一名14歲少女，兩人互有好感進而交往。戴男平時在軍營內寂寞難耐，便慫恿少女自拍胸部裸露照片讓他觀賞，少女基於信任不疑有他，只想滿足男友的需求，乖乖照辦。

某日，戴男休假帶著少女到十全商圈某電影院約會，電影看到一半，戴男竟然直接把手伸進少女內褲，撫摸下體得手。兩人交往不到1年就分手，但戴男仍想邀約少女外出。少女不想，竟遭戴男恐嚇、揚言散布裸照。少女嚇到立刻跟爸爸說，報警提告。

戴男挨告後不但沒有收斂，2021年4月某日，竟在另一個社群平台上開假帳號，謊稱自己是戴男的「友人」，有辦法幫少女擺脫戴男的糾纏，前提是幫他介紹女友。

少女信以為真，詢問自己的閨蜜想不想交男友，沒想到閨蜜一口答應，在社群平台上與戴男的假帳號互加好友。2人視訊時，戴男不斷慫恿少女脫掉衣服，拍胸部、下體給他看。少女凹不過戴男，裸露幾秒後便關掉視訊。戴男不滿足，直接打電話要少女再開視訊，少女不從，戴男竟恐嚇「小心我去學校弄妳」，少女驚恐之餘向媽媽求助，報警提告。

法官發現，戴男除了私自存下少女裸照，用假帳號和少女閨蜜視訊時，還偷偷截圖，存在手機中。一審時，戴男尚未與2兩女和解遭重判。

上訴至二審，法官認為，戴男事後已與2名少女各以15萬元和解，惡性尚非重大不赦，2名少女也請求法官給予戴男緩刑，高雄高分院依兒童及少年性剝削防制條例判戴男10月、可易科罰金；另判2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，應提供義務勞務240小時，全案仍可上訴。

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