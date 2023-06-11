新竹縣政府紀念客籍音樂家、有台灣歌謠之父美譽的鄧雨賢117歲冥誕，舉辦第3屆「四月望雨」客語填詞比賽，邀請全國創作者踴躍投稿參賽，讓大家耳熟能詳的鄧雨賢代表作品《四季紅》、《月夜愁》、《望春風》及《雨夜花》，能以客語歌詞風華再現，並吸引聽不懂客家話的人也能喜歡客家歌，為客家文化注入活水進而發揚客家文化。

縣府文化局指出，前兩屆「四月望雨」客語填詞比賽，是請專業評審就技巧性（如押韻、聲調是否符合平仄）、結構性（內容、意境、佈局、修辭）、創意性去評選，今年審查方式改採全民網路投票，網友按讚數最高的前3名作品將獲得網絡人氣獎，於8月5日晚間在芎林鄧雨賢音樂文化公園登場的鄧雨賢紀念音樂會中，各頒贈獎金6000元及獎狀，並安排專業歌手演唱得獎作品。

文化局長李安妤表示，新竹縣是全台客家人口比例最高的縣市（73％），縣長楊文科重視客家文化傳承，希望年輕一代都能說媽媽的話，讓客語不會斷層。舉辦「四月望雨」客語填詞比賽、並改採網路票選方式，就是希望藉由傳唱幾十年的經典歌曲結合客家歌詞創作，讓更多人認識並喜愛客語，並圈粉網路世代，讓客家文化代代相傳。

文化局表示，今年收件時間即日起至今年6月30日截止，歡迎全台創作者踴躍投稿參賽。2023新竹縣客語民謠歌詞獎實施計畫及報名簡章請參閱新竹縣政府文化局官網（http://www.hchcc.gov.tw），或電洽文化局表演藝術科03-5510201分機301。