選手專注烹飪料理。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

客委會為振興客庄產業、推廣客家美食文化，委託苗栗縣政府11日辦理「2023客家小炒全國爭霸賽中區初賽」，在公館鄉「苗栗特色館」熱鬧登場，共有來自中彰投苗4縣市共29隊參賽，高手雲集、端出獨家口味的佳餚，更吸引民眾爭相排隊等候熱騰騰的客家小炒出爐， 縣長鍾東錦希望多推廣類似活動推廣客家文化，期望在疫情解封後，吸引更多民眾到苗栗觀光。

客委會主辦的第3屆客家小炒全國爭霸賽，今年按慣例舉辦北東南中、4分區初賽，今天的中區初賽是分區賽事最後一場；比賽開放500位民眾試吃投票，與評審團共同評選得獎名單，各分區冠軍將在8月中旬前往台北，參加由曾國城主持的「料理之王」特別節目進行總決賽。

苗栗縣長鍾東錦等人到場為選手加油。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣府表示，中區初賽由型男主廚邱寶郎擔任評審長，率領廖慶星、彭俊傑、駱進漢及第1屆總冠軍的「阿戊嫂的店」主廚劉雪玲共同評審，下午3點由客委會副主委范佐銘、副縣長鄧桂菊主持頒獎典禮，為分區初賽劃下圓滿句點。

客委會副主委范佐銘頒發冠軍獎狀。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣府表示，本屆中區冠軍「御饌臻品（台中市）」、亞軍「向鼎國際食品有限公司（台中市）」、季軍「爪哇殿咖啡（苗栗縣）」、佳作則由「東勢牛稼莊（台中市）」與「客香御餐坊（南投縣）」獲得，人氣獎則由「今埔里大飯店（南投縣）」獲得。其中，御饌臻品和東勢牛稼莊都是2020年總決賽優勝隊伍，爪哇殿咖啡維持去年同樣排名。

賽事在今天上午10時30分舉辦開幕典禮，縣長鍾東錦率文化觀光局長林彥甫等縣府團隊，歡迎各隊好手一展身手，縣議員孫素娥、鄭碧玉、許櫻萍、楊明樺和公館鄉長何在鑫、大湖鄉長黃惠琴、南庄鄉長羅春蓮等都到場參與。

縣長鍾東錦表示，客家小炒代表客家文化，看到數百位民眾大排長龍參與品嚐會、打分數，可見已深獲鄉親認同，苗栗縣是客家大縣，有許多美味的客家餐廳，希望藉由爭霸賽打響苗栗客家美食知名度，隨著疫情解封，縣府會多舉辦活動，吸引民眾到苗栗、帶動在地觀光，品嚐好吃的客家美食。

大會評審長邱寶郎表示，參賽者必須拿出絕活和技巧，結合在地創意，更要加入「Slow Fast-Food」元素，讓客家菜年輕化，更希望消費者以後可以在店裡吃到得獎菜，千萬不要只是為參賽而準備，菜品透過客家小炒來帶動地方特色，不要浪費食材，適量的肥、油、醎、香即可，希望能搭配客委會「Slow Fast-Food」的概念，有朝一日客家小炒能進軍超商量販通路銷售，推廣客家飲食文化。

比賽分為「在地傳統風味客家小炒」、「創意風格客家小炒」和「50人份團體小炒」等3項目，為突顯地方特色，主辦單位一早安排遊覽車，戴著參賽者就近到公館市區的鄉零售市場，就地採買參賽食材，考驗臨場發揮對客家小炒的烹調廚技。

文觀局長林彥甫表示，此次競賽除聘請專業評審團外，當日亦邀請多場藝文表演包含：姍姍舞藝坊、聯合大學阿卡貝拉、大襟客八音團及聯合民族管弦樂團。