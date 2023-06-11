一名女子年輕時相當漂亮，因崇尚自然不重保養，結婚多年後得知丈夫外遇20多歲女孩後，她一照鏡子才發現自己皺紋滿臉、腹部肥胖，這時才驚覺自己未曾培養良好的飲食、生活習慣的慘烈後果，之後她痛下決心積極抗老，努力攝取維生素C、過氧化物歧化酶等9種營養素，一年後就明顯逆齡回春。

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》中表示，數十年前，他工作的醫院中有一名年輕美麗的護理師，頗獲多位住院醫師的青睞，追求者眾，該護理師在嫁給一名工程師後便離職，也未與同事連絡。

有天，該名女子約洪永祥相見，洪永祥坦言，「我當時完全認不出她來，因為崇尚自然的她不重保養、不醫美、不積極抗老下，數十年後已讓人認不出原本亮麗的她。」

該女子告訴洪永祥，因她的丈夫與一名20多歲的女子外遇，讓她非常傷心，這才照了鏡子並驚覺，由於不重保養、不積極抗老，自己的外觀快速衰老、皺紋深且多、肚子大又凸，也才發現丈夫為何不帶自己出席社交場合，因此請洪永祥提供抗衰老的營養素及食物的相關資訊。

洪永祥表示，他提供該女子9種抗衰老的營養素，包括維生素C、維生素E、β-胡蘿蔔素、茄紅素、兒茶素、花青素、過氧化物歧化酶、輔酶Q10等，「一年後，我在一社交場合遇到該女子，發現她外觀又回到原本亮麗的狀況，顯示抗衰老的食物確實對身心都有顯著的效益。」