2023法國網球公開賽接近尾聲，最終男單冠軍戰前，大會安排了女雙決賽，將在台北時間11日下午5點半開打，寶島好手謝淑薇、中國大陸王欣瑜的兩岸組合，對戰大會第10種子加拿大費南德茲（Leylah Fernandez）／美國湯森（Taylor Townsend），謝淑薇要挑戰個人生涯第5座四大賽雙打冠軍。

長期旅居法國的謝淑薇，在2021年WTA年終賽女雙獲得亞軍後，休息約18個月，今年5月回歸WTA巡迴賽賽場，和王欣瑜上個月開始合作女雙，謝淑薇的豐富經驗場上打出不少刁鑽的截擊，身高182公分王欣瑜有「大陸莎拉波娃」美譽，2018年以年僅16歲參加澳網會內賽，是大會第二年輕會內賽選手，也是首次參加四大滿貫賽成年組會內賽時最年輕的大陸球員。

謝淑薇和王欣瑜場上合作化學效應不錯，不時被鏡頭捕捉到有說有笑的畫面，兩人本屆法網從第二輪起，連續通過4組種子組合考驗，來到了最後決賽，期待能延續扳倒種子的氣勢，邁向最後的勝利。

費南德茲是2021年美國網球公開賽女單亞軍，這次和湯森合作的女雙，晉級路上在8強賽擊敗過台灣姊妹檔詹詠然／詹皓晴，湯森過去在四大賽最佳成績是2022美望亞軍，這對美加聯軍將爭取兩人生涯首座四大賽冠軍。