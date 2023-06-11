保民宮頒發獎助學金給家扶學童。（李京昇攝）

已有兩百多年歷史的竹南鎮保民宮，致力於關懷地方弱勢族群，8年來共頒發43.6萬元獎助學金，鼓勵苗栗家扶中心學童向學，今年在端午節前夕，捐助7萬2000元給34名國中小生，同時捐贈2000顆粽子，給苗栗家扶中心經濟弱勢的受助家庭，讓協助照顧兒少的家庭與孩子們提前共享端午節歡樂。

竹南鎮保民宮，長期以來為當地的居民祈求平安，廟方長期投入社會服務，致力關懷地方弱勢族群，而苗栗家扶中心家外安置的孩童即是多年的受惠對象。

保民宮洪玉明董事長及全體董事共識頒贈獎助學金，是鼓勵與看見孩童學習表現的最佳方式。今年是第8屆保民宮獎助學金頒發，針對家外安置的兒童少年，包括寄養安置、親屬安置等學童頒贈獎助學金，並贈送寄養與親屬家庭每戶1串粽子，讓協助照顧兒少的家庭與孩子們提前共享端午節歡樂。

苗栗家扶中心指出，這次獲獎的孩童們，皆來自寄養家庭與親屬家庭的安置兒，孩童多半因原生家庭施虐、疏忽而接受安置，長期在原生家庭缺乏陪伴及鼓勵故學習動力多低落，但透過穩定寄養與親屬資源之照顧和培養，學習情況多數有改善。

而竹南保民宮知悉這群孩子的努力，為激勵保持學習動力，敦促孩子精進課業，多年來提供獎助學金及公開頒獎，讓孩童們提升自我價值和成就感，讓孩子體會不一樣的生活和學習可能。

廟方8年來已經協助過198名兒童捐助43萬6000元的助學金，今年度共有34名兒童、少年獲獎，其中國小生30名，每名2000元；國中生4名，每名3000元，共計頒發獎助學金7萬2千元。

家扶兒童阿龍是國小低年級的孩子，父親入獄，母親離家，阿龍必須離家接受寄養安置。長期缺乏學習陪伴和指導，阿龍不識注音符號，個位數算術也無法理解，進入寄養家庭後，學校指定的作業每天均須2到3小時才能完成，且必須寄養家長全程陪伴和指導，寄養親子歷經艱辛、抗拒與淚水，阿龍成績終達90分，孩子也願意主動分享學習表現。

同樣是國小生的安安，父母都在獄中，父母將安安委託友人照顧，期間友人雖願意接受關懷輔導，但照顧品質遲未提升，引發安安行為與學習議題，最後轉置寄養家庭照顧。

初期寄養家長在孩子的醫療需求上，奔波醫院，自己與家人也身陷感染危機，隨著寄養家庭充分的醫療照顧和需求滿足，佐以學校老師特別關懷，安安的學習表現、互動應對及健康衛生等皆有顯著改善。

今年保民宮承襲多年的關懷心意，在頒發獎助學金當天捐贈粽子給受獎學童外，也同步捐贈粽子給苗栗家扶中心經濟弱勢的受助家庭，透過中心所屬扶幼委員會及各志工隊溫媽媽愛家服務隊、竹南志工隊、家扶之友會，進行端午節慰問，親自將受贈粽子送往需要的家庭，總計2000顆粽子，乘載保民宮的庇佑與傳達宮廟志工們的手做暖意。