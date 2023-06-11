台中市漢口路三段路段昨晚發生一起酒駕肇逃車禍，王姓男子酒駕開車，與同向行駛的王姓女騎士發生擦撞，他未停車、直接開車離開現場，目擊的3名騎士義憤填膺，分騎機車尾隨在後直追，在中清路與太原北路口霸氣攔到王男，員警獲報立即趕抵處置。

小客車撞倒機車騎士肇逃，3熱心騎士追車助警逮捕酒駕男。警方說明。

第二警分局立人所所長楊俊宏今天表示，6月10日18時30分許接獲民眾報案，在北區漢口路三段發生交通事故，員警迅速趕抵現場查處。

警方調查，43歲王姓男子開車沿漢口路網中清路方向行駛，與騎機車同向行駛的29歲王女發生擦撞，王女人車倒地，王男肇事後卻未停車、直接駛離。

小客車撞倒機車騎士肇逃，3熱心騎士追車助警逮捕酒駕男。

賴女、游男及林男等3名騎士目睹全程，不滿王男肇逃，各騎機車尾隨在後，在中清路與太原北路口攔截王男車輛，員警立即趕抵現場處置。

據了解，王男未受傷、重機駕駛王女左手、左膝及左腳踝擦挫傷。員警對雙方駕駛人實施酒測，王女沒酒精反應，自行就醫；王男酒測值為0.75毫克，明顯超過法定標準值，警方依公共危險罪嫌送辦。至於車禍肇事原因，交通警察大隊事故處理組進行分析研判中。

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