國道1號大雅段南下11日下午14時37分傳出5車連環撞事故，一度導致南下車道封閉，車速緩慢彷如大型停車場。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）
國道1號大雅段南下11日下午14時37分傳出5車連環撞事故，一度導致南下車道封閉，車速緩慢彷如大型停車場。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）
國道1號大雅段南下11日下午14時37分傳出5車連環撞事故，國道警方獲報立即前往處理，協助排除障礙，約20分鐘後即恢復交通。（圖截自高速公路白1968）
國道1號大雅段南下11日下午14時37分傳出5車連環撞事故，國道警方獲報立即前往處理，協助排除障礙，約20分鐘後即恢復交通。（圖截自高速公路白1968）

國道1號大雅段南下11日下午14時37分傳出5車連環撞事故，國道警方獲報立即前往處理，現場造成2人受傷送醫，幸無大礙，詳細肇事原因尚待進一步釐清；事故發生後，一度導致南下車道封閉，車速緩慢彷如大型停車場，不過目前已排除，恢復正常通行。

國道警方說明，國道一號大雅段南下路段下午近3點，內側車道發生5輛轎車追撞事故，其中2人受傷送醫，無生命危險；警方在場協助排除障礙，約20分鐘後即恢復交通。

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