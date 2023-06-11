孫協志是男團「5566」的團長，在主持、戲劇、歌曲界三棲的他人氣不俗，近年接下主持棒更入圍金鐘獎，主持風格備受肯定。近日，他跟上社群潮流，秀出自己20歲的模樣，分享自己對於「外貌」的看法，吸引不少粉絲前來朝聖男神過往頂著寸頭的青澀模樣。

近期，社群上掀起一陣「秀出你的20歲」風潮，連明星藝人也紛紛跟進，在個人社群上秀出自己過往的青澀模樣。對此，男星孫協志也不落人後的在臉書上發文，曬出自己當年的模樣，只見他PO出的照片中，他頂著一顆乾淨俐落的寸頭，配上帥氣有型的五官以及20歲時期「為國服務」的制服，並笑說：「與大家分享，忠貞的憲兵！」讓粉絲看了忍不住大讚。

此外，在該則貼文中，孫協志也分享了自己對於「外貌標準」的看法，不認同美有一定的標準，「胖又如何，瘦又怎樣。」並寫下：「外表，就只是個軀殼；殼弄得再漂亮，再完美，都只是其次；心不美。都是枉然。」認為人們也需要追求內心美，「重要的還是人要善良、真誠，這樣才是真正的美，真正的女神！」並在文末標註「要學會分辨是非」、「心美人才會美」等句子。

貼文曝光後，也吸引許多網友們前來分享自己的觀點，有人指出：「說的很好，很認同。但看到各個影片或IG，大家繞著都是掌握流量密碼，趨勢還是不變，大家愛看流量密碼」、「相由心生，心醜的會越看越醜！外在雖重要，但沒有內在都枉然」、「外表要怎麼美麗是自己的事，不用別人隨意評判，個人品格修養好才是重要！」

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