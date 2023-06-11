高雄市政府原住民事務委員會委託輔英科技大學辦理「全方位熱蠟美肌淨毛師創業培訓班」，學員學習美腿技巧。（原民會提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市政府原住民事務委員會委託輔英科技大學辦理的「全方位熱蠟美肌淨毛師創業培訓班」11日結訓，學員們希望透過此新技能，可以提升收入，希望未來能開設工作室。

這批30名學員自4月起，經過62小時的專業訓練，學習皮膚及毛髮學、顧客肌膚狀況護理及軟硬熱蠟特質等專業學科，與全手部、全腿及私密處實際除毛操作，終於取得結訓證書，為自己的未來開闢新道路，個個都散發自信光彩。

本身是醫院護理師的古秀琳是布農族，同時也是乳房保健師及美胸師，她說，平常在體驗熱蠟除毛時，以為操作方式很簡單，沒想到學習之後，竟然有這麼多的技巧與細節需要注意。她希望可以為自己的斜槓人生中新增一項「美肌淨毛師」，來日辭去護理師工作後，能讓收入更穩定。

同為布農族的許瓈云，現在公部門任約僱人員，因受家人鼓勵而報名參加培訓班，未來會考慮再學習新技能，辭掉原有工作，開設個人工作室。

高雄市原民會主委阿布斯表示，愛美是女人的天性，族人普遍對美容相關行業有高度興趣，感謝中央原民會挹注經費，讓高雄族人有機會實現夢想。