屏東離島小琉球又傳遊客摸海龜，還被潛水教練直擊錄影存證，據目擊的吳姓教練指稱，10日有4名遊客在花瓶岩潛水，他們當中3人是外國人、1人華裔，而摸海龜的是華裔，且還摸了2次，他已將影片拿去安檢所辦案，對此，海巡表示，尚在釐清影片中人員身分，若查明屬實將依違反野生動物保育法送辦。

臉書社團「小琉球聯盟」11日傳出一段遊客摸海龜的影片，掀起網友熱議，直見該名潛水客一直伸手想摸海龜，最後還整隻手放在海龜殼上。

錄下這段影片的是吳姓潛水教練，他說，他昨天帶遊客到花瓶岩浮潛時，發現有4個人一直圍繞著1隻海龜轉，4人中有3人是外國人、1人華裔，不久後，華裔男竟然伸手去摸海龜，當下他擔心華裔男又會再摸海龜，因此就對對方錄影存證。

不料，華裔男竟然真的2度摸海龜，所幸吳姓教練早有準備，將華裔男犯行全都錄。吳姓教練除有錄影存證外，他當下也馬上過去告知對方，在小琉球不能摸海龜。

吳姓教練上岸後，將自己拍到的畫面拿到安檢所報案，對此，海巡表示，目前正依民眾提供的畫面、循線查訪周遭商家及監視器畫面，尚在釐清影片中人員身分，如尋獲並查明屬實，將依違反野生動物保育法第18條函送屏東地檢偵辦。

海巡強調，依野保法規定，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金，因此再次呼籲民眾，從事水上活動、面對野生動物時，應把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，民眾如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打「118」專線檢舉。