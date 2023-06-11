觀察現今在AI科技技術的演進上，儘管雲端運算不斷取得突破和最佳化，但目前的資料量卻過於龐大，無法以最高的效率進行運算，因此，邊緣AI(Edge AI)儼然成為IC設計現在創新最蓬勃發展的領域，意指在終端裝置上本身亦可直接實現適用於AI工作負載的架構，解決即時處理、即時決策功能的應用，再進而傳輸雲端，加上隨著人工智慧物聯網(AIoT)趨勢興起，帶動智慧車輛、智慧建築、智慧工廠等相關技術領域的創新發展，創造樺漢IPC3.0轉型增值AI艦隊之業務前景看俏。

樺漢進一步表示，近年來集團所打造的ESaaS方案新商模，其已完善架構混合雲平台(Cloud AI)、邊緣裝置(Edge AI)兩端整合，一方面，透過Google分散式雲邊緣建立雲平台服務，提供應用軟體、應用程式介面和AI模型，將AI模型參數和學習內容，從雲端傳送資訊到Edge AI來智慧運作，另一方面，樺漢運用與國際知名晶片大廠NVIDIA、AMD、intel、聯發科等之GPU、CPU、APU，一同齊步客製化開發Edge AI產品的多年經驗，從收集資料，部署到地端並執行即時分析預測，讓Edge AI(Edge Server、Edge Workstation、Edge Box PC)離線工作也能進行運算，並定期連線到雲伺服器，進行軟體資訊更新和模型檢查。

樺漢看好Edge AI在當今數位轉型、能源轉型的世代趨勢上，帶動與工業物聯網(IIoT)結合推進的滲透率強勁提升，集團AI艦隊除了強化新技術領域的研發設計外，業務市場超前布局也已針對包括機器視覺、智慧製造、智慧車輛、能源監控等各場域中建置Edge AI，提供感測器收集環境資訊、人臉識別和跟蹤、擷取標籤影片識別等，其在Edge AI中擷取資料，操作員接收Edge AI模型的推斷，並實現於工作需求：進行即時分析、監控過程、控制溫度與壓力、甚至精準決策效率等，尤其在能源監控轉型方面，樺漢的生成式AI主要透過大量資料分析、需求預測、模型識別和流程最佳化電力的配電和傳輸，同時考慮到負載平衡等因素，藉以協助客戶達到包括能源和供應預測、需求預測、產品使用檢測、配電管理、低能耗發電、減少能源浪費等，目前已有智慧交通、智慧製造等客戶對於樺漢Edge AI設備需求，以及政府機關、智慧城市客戶在ESaaS新商模均有訂單合作。