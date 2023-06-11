選手們憑著風感航行著。（吳佩蓉攝）

船長前田博帶領16位成員們今（11日）再度與岳明國中小帆船隊進行「鎮長盃–蘇澳鎮姊妹市帆船邀請賽」。（吳佩蓉攝）

選手們隨著風向、水流選擇航線。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣蘇澳鎮岳明國中小與日本沖繩縣石垣島青少年帆船俱樂部成員，2019年4月是雙方最後一次在冬山河進行的友誼賽；睽違4年，船長前田博帶領16位成員們今（11日）再度與岳明國中小帆船隊進行「鎮長盃–蘇澳鎮姊妹市帆船邀請賽」，以帆船來互相切磋學習，共享航海王的智慧。

石垣島距離蘇澳鎮230海浬，島上的青少年帆船俱樂部是由船長前田博成立，2016年曾接待岳明國中小參與石垣市文化交流的3位學生，體驗OP帆船訓練課程；2017年、2018年岳明持續造訪石垣島以船會友，並贈送2艘OP給俱樂部；直至疫情前雙方最後一次交流為2019年4月底，在冬山河進行友誼賽。

隨著疫情趨緩，前田博帶領青少年帆船俱樂部的選手及家長們，共16位成員，9日晚間抵達蘇澳鎮，10日至七星嶺步道健行、蘇澳冷泉公園泡冷泉；今日與岳明國中小帆船隊在冬山河進行交流賽；此場賽事由蘇澳鎮公所擔任指導單位，共同支持蘇澳鎮與石垣市的帆船運動。

睽違4年岳明國中小再辦帆船交流賽，與石垣島選手同場切磋。（吳佩蓉攝）

前田博說，好久沒來台灣，等4年了，此行太令人興奮！雖然語言不同，孩子們卻能透過帆船教育在國際上交朋友，且面對各種不同困難、狀況都能保持樂觀、勇於挑戰的態度。另之前就與岳明選手交流過的學生中野瑠一，此次參賽則靦腆說，「希望得到冠軍」。

校長黃建榮表示，與石垣島已有8年交流經驗、4次交流比賽，因疫情關係停頓4年，此次是第5次比賽；與前田博在推動帆船理念上是一致的，希望透過帆船運動，培養孩子積極樂觀的態度、勇敢冒險的精神，讓孩子跟世界交朋友。預計11月石垣島舉辦最盛大的節日「島祭」時，再次拜訪並做交流賽，以延續彼此珍貴的情誼。

就讀羅東高中一年級的何兆恩說，有次在東京賽事中遇到彼此，還互相分享技巧，覺得非常難得。（吳佩蓉攝）

就讀羅東高中一年級的何兆恩說，記得小學5年級第一次與石垣島選手們比賽時相當害怕，但看到選手明明比他小，卻勇敢下水，且遇到翻船也會想辦法完成航線，精神令人佩服；有次在東京賽事中遇到彼此，還互相分享技巧，覺得非常難得。