台中市大里區仁化、仁德公園綠地占地5000坪，其中一塊準備招標興建仁化仁德活動中心，台中市議員張芬郁11日要求市府對該空間進行整體規畫，並爭取建設特色「大珍奶綜合運動場」，呼籲市府勿讓該空間淪為蚊子館；中市府建設局表示，評估後建議回歸公園用途使用。

台中市大里區仁化、仁德公園綠地20餘年前是公墓用地，經禁葬、遷葬，並進行多年整理，如今成為占地5000坪的公園綠地。目前該處有籃球場、機車考照場、共融公園及準備招標興建的仁化、仁德活動中心，大里區公所則希望預留一塊綠地作為集會廣場，張芬郁也爭取設置1座匹克球場。

張芬郁指出，仁化、仁德里爭取該地甚久，終於確定興建活動中心非常適合，其他用地可以再創造更多用途。不過，雖眾人各自爭取建設是好事，卻難免落於零散且東拼西湊的處境，仿如割地，浪費了得來不易的土地，希望向市府爭取整體規畫該空間，並開闢一座具台中特色的「大珍奶綜合運動場」，供市民使用。

她表示，由於原有的大里運動場已興建國民運動中心，該區目前沒有大型集會運動場所，但周遭有近5萬人口，居民向她反映若能整體規畫為體育場是很不錯的選擇；過去市府興建大型場館，例如海生館、大安媽祖園區、中台灣電影中心，不乏因營運、招租不易，淪為蚊子館，希望不要再蓋蚊子場館，可以妥善規畫。

至於取名「大珍奶綜合體育場」，張芬郁則說，可呼應太平的馬卡龍公園；馬卡龍公園用地過去是廢棄物掩場，在積極規畫後成為特色公園，她相信只要願意執行，仁化、仁德公園也能成為台中市具特色的運動場。

中市府運動局表示，目前大里區離仁化仁德公園鄰近3公里處已設有大里運動公園、體育場、步道等戶外運動空間，服務在地市民需求，另也設置大里國民暨兒童運動中心推廣全民運動，經評估建議回歸公園用途；建設局則表示，仁化仁德公園經公墓轉型綠美化後，現已成為當地民眾休閒遊憩好去處。