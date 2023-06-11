台北市北投區鹹粥店老闆娘命案，周姓犯嫌落網。士林地檢署今天表示，檢察官複訊後，認定周男涉殺人等罪，有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

士林地檢署指出，經檢察官會同法醫赴醫院相驗遺體後認定，死者受有槍傷，而確切死因的認定，尚待解剖釐清，目前暫訂13日下午在新北市立殯儀館解剖。

台北市警察局北投分局昨天下午1時45分許接獲民眾報案，指轄內關渡地區知行路一帶有間鹹粥店內疑傳出槍聲，經立即派員到場，發現被害人43歲越南籍潘姓老闆娘左胸中彈倒地，經送醫搶救仍傷重不治。

警方成立專案小組，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，經循線追查掌握犯嫌身分，疑為感情糾紛所致。

犯嫌51歲周男今天凌晨於新北市林口區1間土地公廟落網，警方於新北市三重區起獲作案槍枝，他辯稱是不滿消費糾紛而犯案。

警方初詢後，將周男依刑法殺人、槍砲彈藥管制條例等罪移送士林地檢署複訊。