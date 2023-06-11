北韓勞動黨第8屆中央委員會第8次全體會議，有望在本月中旬舉行。韓聯社引述朝中社周日（11日）報導稱，北韓勞動黨中央委員會政治局決定於6月上旬召開第8屆八中全會，會議或在周四（15日）前召開。

據了解，此次會議是為了總結2023年上半年黨和國家行政機關的工作情況和人民經濟規劃的落實情況，並討論對國家革命發展具有重要意義的政策問題。

韓國專家分析稱，預計此次會議重點將著重於鼓勵實現經濟目標，此外，由於糧食危機有望在下半年緩解或消除，預計北韓會在此次會議上「自信地討論農業領域」。

至於北韓最高領導人金正恩，是否會重申加強國防力量的立場、提及上月底發射軍事偵查衛星、對韓美兩國發出的信息、是否將放緩鎖國防疫政策等，則備受關注。

勞動黨中央委全會在不舉行黨代會期間舉行，討論和決定主要對內外政策，由金正恩以黨總書記的身分主持。北韓一般每年召開1至2次勞動黨中央委全會，但在今年上半年，北韓就召開兩次全會，實屬罕見。北韓於2022年末和今年2月底分別召開勞動黨8屆六中和七中全會。