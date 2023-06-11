針對幼兒園餵毒案，新北市長侯友宜今天（11日）下午到西螺鎮與青農座談之前受訪時，再度強烈呼籲副總統賴清德有責任讓人了解案情，不要惡意操作，要讓檢調有快速辦案的空間還原真相。

侯友宜今天在雲林進行請益之旅，上午媒體記者詢問他關於副總統賴清德指幼兒園餵毒案新北市府五月中才有動作並建議新北市應輔組醫療小組一事的看法，侯友宜重話回應「副總統搞不清楚狀況」。

侯友宜強調，新北市府接獲通報後第一時間就已經報請檢方指揮，檢方應該趕快查清楚藥物從何而來，孩子為何有這個藥物，拜託檢方腳步快一點，副總統搞不清楚，應該請司法趕快釐清來龍去脈，勿枉勿縱，把真相弄清楚。

侯友宜下午兩點半到西螺鎮與青農座談前接受媒體聯訪，他再度強烈呼籲副總統賴清德有責任讓人了解真相。

侯友宜說，新北市在第一時間報案，馬上報請檢察官，一刻無拖延，外面謠傳四月分、幾月分都不對，就是5月14日報案，15日啟動，行政團隊接受檢方指揮偵辦，全力配合全力偵辦，檢方腳步要快，藥物從何而來要講清楚，真相要釐清楚，這段時間看到民進黨惡意操作，這對國家沒有幫忙，沒辦法讓家長孩子放心，最重要真相事實沒有清楚，越拖家長越不放心，這樣嚴重的案子，檢方不趕快釐清，受害是全國人民。

侯友宜重話呼籲，「賴清德副總統你有責任，要讓人瞭解之外，最重要不要讓惡意操作、讓是是非非的事情抹黑，要讓檢調有快速辦案的空間還原真相，就可以告訴大家這件事情是甚麼事情。」