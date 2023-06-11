《慾望城市：華麗下半場》第二季即將回歸，先前就官方證實「莎曼莎」金凱特蘿將回歸系列作，在這麼多年來與「凱莉」莎拉潔西卡派克的不合也終於被金凱特蘿放下，她自己也承認：「是時候往前看了。」此消息一出令所有老粉轟動。

而原班人馬之中的「夏洛特」克莉絲汀戴維斯近期表示，她在社群媒體上被網友嘲笑讓她很受傷，自己不再年輕，所以也接受了微整型打了肉毒桿菌，但沒想到在網路上被網友圍剿說她「長得跟以前不一樣」，令她難過到掉淚。她隨後補充，她感覺大家希望她保持年輕的樣子，但事實就是十幾年過去，她老了，可是當她尋求變美變年輕的方式時，大家又不能接受的在網路上攻擊她，這一切都令她非常難受。

她最後還坦言，她打了填充物在嘴唇，但她自己不知道看起來效果不好，甚至身邊完全沒有人跟她說，她還自嘲：「那是因為我照鏡子的時候沒有嘗試微笑所以沒看出來怪怪的」，隨後說「誰會自己照鏡子笑啊？」