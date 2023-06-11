新北市政府勞工局今（11）日與馬尼拉經濟文化辦事處，共同在新北大都會公園的幸福水漾園區，舉辦「菲律賓125年國慶暨移工歡樂路跑友誼賽」活動，勞工局長陳瑞嘉及菲律賓駐台代表貝世偉（Silvestre H. Bello III）皆到場致詞，並互贈禮物象徵兩國關係友好密切。

每年的6月12日是菲律賓的國慶日，今年在新北市所舉辦的「菲律賓125年國慶暨移工歡樂路跑友誼賽」活動，還特別邀請菲律賓知名藝人米加雷斯（Luke Mejares）及裴拉列佐（Heaven Peralejo）演唱多首抒情歌曲及搖滾歌曲，並與台下觀眾深情大合唱，精彩的演出讓現場尖叫聲不斷，將演唱會氣氛炒到最嗨點。

陳瑞嘉表示，目前新北市的移工人數高達9萬4166人，其中菲律賓移工朋友有1萬2876人，另外菲律賓新住民朋友也有1700多人，為感謝遠道而來的菲律賓朋友們對新北市的貢獻與付出，除了路跑友誼賽，還安排了菲律賓美食及知名藝人精彩的演出，讓大家身在新北市也能一解鄉愁。

他說，希望藉由今天的活動讓菲律賓移工及新住民朋友，感受到新北市推廣多元文化的努力，也期盼透過這樣的活動，讓市民朋友們親自體驗異國文化的美麗與精彩，傳遞尊重多元、欣賞差異，共同營造更友善的幸福環境。

貝世偉表示，菲律賓移工們在台灣的工廠和機構中皆擔任著重要工作，讓他們能在工作中受到公平對待和相對應的薪資，雇主們也都非常友善照顧在台工作的移工，各位勞工英雄為實現自己的夢想努力工作付出，擁有更美好及更安全的未來！。

勞動部長官李慧芬表示，今日透過活動能齊聚歡慶，感謝移工朋友們對於台灣經濟發展的付出及貢獻，將持續提升對移工朋友工作權益的保障，一起展現熱情與活力、不分彼此，就是台菲友好的最佳證明，祝福台菲友誼長存。

活動中除了有移工法令宣導攤位，幫助移工保護自己的權益，也安排免費視障按摩服務及慈濟人醫會義診，讓大家在放鬆之餘也兼顧自身的健康。今年主辦單位還準備了台北-菲律賓來回機票、手機、腳踏車等豐富的摸彩獎項，讓今天來參與的菲律賓朋友們能夠滿載而歸。