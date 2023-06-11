台東縣環境保護局環境教育嘉年華今天登場，並與林務局台東林管處共同推出「國產及再利用材好」家具特展。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣環境保護局環境教育嘉年華今天登場，並與林務局台東林管處共同推出「國產及再利用材好」家具特展。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣環境保護局環境教育嘉年華今天登場，並與林務局台東林管處共同推出「國產及再利用材好」家具特展，將環保理念融入生活，特展以「永續生活」為題，講述國產材及漂流木永續循環的故事，即日起在永續方舟館3樓展出。

環保局表示，今日舉辦的「全民綠生活一環境教育嘉年華」市集活動，設置多樣化環境教案體驗區、無塑美食區、環保二手市集及音樂表演，吸引1800人次參與，產生的一般垃圾僅1公斤、資源回收物則有2公斤，展現民眾環保意識培養有成。

環保局永續方舟館自今年2月開館以來，短短4個月有將近80個學校、機關及外縣市團體蒞臨，累計入館人數更達4000人次以上。此次是永續方舟開館以來的首場展覽，希望藉由跨域整合，結合台東縣巨大廢棄物回收再利用中心、林務局提倡綠生活概念，更融入地方特色，展出公東高工家具木工科師生作品。

環保局進一步說明，無論是國產材或是漂流木的使用，都是最能適應台灣氣候的木材，耐久好用，更省去運輸耗能，是最節能減碳也最時尚的「綠色消費」，此次特展以家的氛圍布置超過50件木製藝品，如松木桌椅、檜木菜廚櫃、樟木蝸牛造型擺飾、亞杉木盤等，更有木材展示區及嗅覺體驗區可以現場參觀體驗，歡迎民眾預約參觀。

饒慶鈴表示，為實踐永續環境內涵，落實「淨零碳排」目標，台東縣以永續打造綠色城市，持續推動環境教育、低碳旅遊、淨灘，持續朝向SDG4優質教育與SDG11永續城鄉發展的目標邁進。