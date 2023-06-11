桃園市青年事務局推出「桃園流行音樂產業人才培育計畫」，打造一系列以舞蹈、歌唱、樂團為主題的培訓課程及競賽。(青年局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市青年事務局今年推出「桃園流行音樂產業人才培育計畫」，打造一系列以舞蹈、歌唱、樂團為主題的培訓課程及競賽活動，其中「表演藝術x流行音樂大師系列工作坊」邀請許多流行音樂業界大師級講師前來授課，11日邀請周杰倫演唱會御用鼓手陳柏州(Q毛)老師，親授編鼓思維，以實作的方式讓學員製作出專屬自己的聲音。

為讓青年了解自己是否適合往表演藝術或流行音樂領域發展，青年局與勞動部就業安定基金合作，至5月至7月底間每週假日開設舞蹈、歌唱、樂團三大系列共計60堂免費課程，邀請實際在大型演唱會擁有多重經驗的樂手及舞者們擔任授課大師，從基礎「學理知識」進化到「實作課程」，為青年進行作詞、作曲、音色選用、模擬樂器演奏、舞步教學等主題的實務訓練。

來參加課程的施勁瑋學員表示，自己因為喜歡爵士鼓所以來參加課程，因為在一般的錄音製程中，爵士鼓組的錄音及收音非常需要技術及專業知識，不同於一般音樂類型的講座，這堂課以實務操作的方式直接教授，不僅學到許多錄音及收音的技術，也聽到有關舞台實務經驗的分享。

青年局長侯佳齡表示，青年局提供青年展演的舞台機會，現正辦理總獎金高達60萬的「2023桃園星人秀」競賽，讓對音樂及舞蹈表演有熱情的學生社團或青年有機會嶄露頭角，更提供完整培訓、指導、實務訓練及媒合展演機會，更可至世界客家博覽會舞台演出，爭取曝光及一圓夢想的機會。

歡迎就學、就業或設籍於桃園市之15歲以上、35歲以下，喜歡在舞台前表演，或是熱愛舞台幕後工作的青年朋友前來參加，「表演藝術x流行音樂大師系列工作坊」課程開設至7月底，報名資訊可至青年局臉書粉絲專頁查詢。