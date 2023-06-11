近期軍事議題發燒，不論是共軍擾台或是國軍演習，均為國人關心焦點。而退役少將栗正傑也在政論節目中回憶過去受訓時的情形。

栗正傑在《新聞大白話》指出，過去受砲兵實彈射擊訓練時，在砲擊落彈區蓋一個碉堡，受訓人員躲在碉堡內，砲在碉堡上方爆炸。

另外，還要求受訓人員成排躺在地上，戰車開過去，兩旁都是履帶，駕駛只要不小心歪一下，履帶就從頭上壓過去整個爛掉了。

他親眼看過，阿兵哥坐在行進中的戰車上，因為槍背帶鬆掉，卡住戰車履帶，整個人被拖到戰車履帶裡而死亡。以前投擲手榴彈實彈，也看過有人不小心丟錯了，把插銷丟出去，手榴彈還留在手上。

他感傷說，「我同學第一個陣亡」，就是在金門踩到地雷，剛畢業第一個陣亡，就是踩到地雷。那時候是中尉，跑去陳情可否追晉上尉？反而被罵一頓，「追晉什麼上尉？打仗哪有不死人的？」

栗正傑將軍，陸官正50期、步校正278期、陸院83年班、戰院86年班畢業。曾任烈嶼指揮官，戰爭學院戰略教官。