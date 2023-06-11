大沙灣經濟文化發展促進會11日在沙灣歷史園區舉辦「鯉魚旗文化祭」活動。國民黨基隆青工會出動多名幹部在現場擔任志工。（國民黨基隆青工會提供／張志康基隆傳真）

基隆市大沙灣經濟文化發展促進會11日在沙灣歷史園區舉辦「鯉魚旗文化祭」活動，除強化在地文化歷史外，也透過創新的想法，帶動經濟發展。國民黨基隆青工會總會長余志明也帶領青工幹部在現場擔任志工。

余治明表示，鯉魚旗當中的「魚」字，諧音是「雨」，也象徵基隆的雨水文化相當豐沛，也因為豐沛所以更要懂得珍惜的道理，希望透過這項活動，讓孩童學習到水資源得來不易，同時加深在地連結與情感。同時本次基隆青工總會也出動多名的幹部擔任志工，協助鯉魚旗文化祭的進行，期望讓活動圓滿順利。

國民黨立法委員參選人林沛祥指出，鯉魚旗文化祭活動，強化在地的文化歷史，也啟發另類創新想法，也建議文化局可以納入參考，將基隆的中元祭嘗試融入其他多元的意象，展現傳統文化魅力，也帶動了經濟發展，相信未來會在繼續舉辦讓更多人認識大沙灣鯉魚旗文化。

現場除有市集攤商古蹟巡禮等活動，還有限量100面鯉魚旗，供民眾當場作畫。許多民眾帶著小朋友，一起繪製鯉魚旗，國中、小朋友及當地民眾拿起色筆為鯉魚旗上色並在上面寫下願望，掛置在大沙灣校官宿舍周圍，海風吹拂呈現美麗鯉魚旗海。搭配市集餐車，結合在地創生讓活動更具意義。