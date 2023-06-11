有女神之名的好萊塢女演員亞曼達塞佛瑞，與「蜘蛛人」湯姆霍蘭德在新劇《擁擠的房間》中有諸多對手戲，2個人在劇中角色吃重，雙方在接受專訪時都喊壓力很大，而女神亞曼達這次還是與老公湯瑪士薩多斯基合演，老公在受訪時幫老婆背書，坦言她的角色不容易，她本人也承認會喝少量紅酒紓壓。

亞曼達塞佛瑞與老公湯瑪士薩多斯基育有兩子，她在上節目時還打趣，雙薪家庭的下場就是只好帶孩子到片場順便顧小孩，因這次《擁擠的房間》題材較沈重、嚴肅，被問到6歲的女兒知不知道媽媽在演什麼？亞曼達笑說「不知道，但會問一些奇怪的問題。」

亞曼達隨後表示對老公的感恩，她認為有老公在現場可以成為她的定心丸，她還會在拍完每一場後問老公「覺得自己表現的如何？」，2人好感情在片場是大家都知道的事。提到自己的角色挑戰很大，亞曼達則笑說「湯姆的才是壓力山大」。亞曼達以往以《辣妹過招》、《媽媽咪呀！》紅遍全美，以清新自然的演技受大眾矚目，這次受訪，亞曼達則說自己雖然不是當年那個小女孩，但始終抱持著一樣的熱情，也感嘆自己是幸運的人，做演員是自己喜歡的事。

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