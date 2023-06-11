英國一名男子日前在海灘散步時，赫然發現4隻體型「比輪胎還大」的水母，讓他當場嚇到「瞠目結舌」，原來他遇到的是桶水母（Barrel jellyfish），專家警告，遇到桶水母時不要碰，因為即便不會對人體造成巨大傷害，但這種水母死後仍會螫人。

綜合英國地方媒體「YorkshireLive」、《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，23歲男子特里梅恩（Tate Tremayne）日前在蘇格蘭海邊散步時，赫然看見4隻巨大水母，他立即把水母拍下來，畫面顯示其中一隻在水裡，有2隻在沙灘上，水母呈現橘色，觸手上方有非常巨大的圓傘狀身體。

Huddersfield man 'gobsmacked' by enormous jellyfish 'bigger than a car tyre' https://t.co/RKpMYHHnIb — YorkshireLive (@yorkshirelive) June 8, 2023

他受訪時說，看到這麼大的水母時嚇到「瞠目結舌」，不記得英國有這麼大的水母。他說好險是在海灘散步時遇到，如果在海裡遇到，他可能會非常害怕，他說自己沒有上前觸碰，因為不確定是否會被螫。

特里梅恩說：「它絕對比一個輪胎還大，而且那還只是頂部。」

根據「英國野生生物信託協會」（Wildlife Trusts），特里梅恩遇到的是桶水母，是棲息在英國附近海域最大的水母，能長到垃圾桶蓋那麼大，最重可達35公斤，這種水母較青睞溫暖水域，每年5至6月期間會隨著海浪沖上英國海灘。

不過協會也警告民眾遇到桶水母時不要觸碰，雖然它們不會對人體造成巨大傷害，但它們死後仍會螫人。