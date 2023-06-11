新北市長侯友宜今（11日）下午到西螺與青農座談，青農關切產銷失衡問題，侯友宜表示，要計畫性栽種，政府也要要幫助青農把產品介紹給全世界，拚國際化，只要走到國際化，產品價格就會上升，「農業＋」一定要做。

侯友宜說，政府的工作是要看農民種甚麼結合消費者需求，內銷、外銷要計畫好，計畫栽種很重要，不然有時候做到要死，還是有一大堆，心裡很難過銷不出去。農委會應該常常下來面對農民，解決他們的問題， 產銷最重要的就是要有計畫， 截長補短，政府這部分要加強多一些人做。

他表示，他很感動有這麼多青農願意回家鄉，他看到青農的生命力，從行銷到網路youtuber， 用音樂、平台、甚至設計樣品國際化，這種就是國際接軌， 政府就是要幫助青農如何把他們的產品介紹給全世界，除了內銷，最重要的是要拚國際化，只要走到國際化，產品價格就會上升，農業＋（plus）一定要做，把它附帶上來，政府要重視，如果不重視這就是一個國安問題。