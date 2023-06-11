新北市政府與蘆洲國小等單位攜手共同發想如何改造人行環境，在學校周邊辦理「街道設計派對：一起玩、一起走！」工作坊，除了讓大人小孩發揮創意自己設計理想中的街道，並透過遊戲體驗安全的街道環境是可以達成的，藉此引起社區居民一起關注人行環境。

新北市政府工務局積極推動人行環境改善，今(10)日和蘆洲國小合作，透過參與式設計並結合學校、公部門、周邊店家和現場超過百位大小朋友，以親身體驗或遊戲方式讓所有參與活動的市民朋友們感受人行環境改造的多種可能。

工務局長祝惠美說明，蘆洲地區人口密度高，為了能更深入瞭解當地民眾對於通行環境的需求，今天的工作坊共設計四場活動，其中「街道改造模擬」由標線改造台灣路的團隊解說正確的街道設計概念與配置，並帶領大小朋友一起模擬改造街道的空間；「全齡街道觀察」是運用「老人彭祖體驗包」及「兒童視角翻轉鏡」讓現場民眾模擬年長者與孩童的不同視角行走體驗，再由參與者從體驗的過程中，延伸討論友善街道的實質內容該如何回應行人的多元需求。

祝惠美說，而「我的上學路」由蘆洲國小的同學與家長分享上學路的點滴感受，現場並展示蘆洲國小4-6年級同學繪製的學習單，從小朋友視角去訴說交通環境的各種狀況；「街道遊戲實驗」則是台灣還我特色公園行動聯盟帶領現場大小朋友，利用紙箱、線繩等素材在街道上佈置與遊戲，透過遊戲方式讓孩子們摸索街道空間，激發大小朋友對於人行環境的關心。

在現場與孩子們一起體驗的工務局副局長馮兆麟表示，新北市政府於2022年9月推動蘆洲「好路揪你來」環境改造專案，以蘆洲湧蓮寺為核心，改善人行道淨寬不足、不連續及不符合無障礙通行等情況。

馮兆麟指出，市府與空中大學已於去年12月攜手合作打開空大臨中正路側校園圍牆，預計7月竣工後開放啟用，提供民眾安全舒適的通行及休憩環境，並逐步從蘆洲國小旁的忠孝路及復興路至三民高中捷運站，搭配湧蓮寺公益慈善大樓新建，將整體人行空間串連，一併改善通學、通勤、生活廊道的人行環境，提升孩童及居民，更安全、更便利的通行環境與生活空間。

工務局指出，活動結束後，會將工作坊辦理成果回饋到工程基本設計階段前的溝通協調與設計參與作業，希望與民眾共同攜手打造更好的人行環境，提昇蘆洲在地生活和步行遊憩的安全與品質。