國民黨台北市中正萬華區立委初選，即將於11日起進行為期3天的電話民調，三名議員應曉薇、郭昭巖、鍾小平投入初選，而根據《Sola大數據團隊》的數據分析指出，目前在網路空戰聲量上，是由應曉薇領先，更也贏過民進黨吳沛憶跟無黨籍于美人，同時討論度也是這選區中最高的參選人。

根據《Sola大數據團隊》在6月4日至6月10日中做出的調查中可以發現，應曉薇聲量維持在54名，而黨內初選對手鍾小平則為159名、郭昭巖則是240名；至於黨外對手民進黨吳沛憶的聲量因民進黨一連串性騷事件之後，變成158名；無黨籍于美人則是104名。而針對黨內立委初選，應曉薇表示因為自己腳踏實地，對任何事情都有信心。

而在9日時「神鵰俠侶」周遊、李朝永在艋舺青山宮力挺應曉薇。周遊還贈送應曉薇倚天劍，盼應曉薇帶進立院斬妖除魔，應曉薇則高舉倚天劍，強調將帶著倚天劍守護國家，加上近來爆發諸多性騷事件的評論與「女性守護者」、「年輕人協力者」形象，都展現她後來居上的能量。截至10日為止，應曉薇已經站上中正萬華區立委參選人中聲量第一，以年輕族群的聲量接受度來看，應曉薇也是領先。