由台南市政府文化局與曾子南文化基金會合辦的「文化與世代傳承論壇」，17日將於台江文化中心登場，邀請台南永康鳳記國際機械董事長魏燦文帶來「永康的傳奇故事」，此外，東台精機副總嚴璐也將暢談接棒轉型經驗。

曾子南文化基金會董事長曾王君，少年時期即隻身遠赴香港、新加坡及美國等地留學，積極推動兩岸及全球華人的文化交流，同時提高新一代年輕血脈對傳統文化的重視和實踐。

論壇邀請企業傑出人士對談，第一位是東台精機副總兼發言人嚴璐，其畢業於美國西北大學整合行銷碩士和日本慶應大學，以女性為工具機輸入智慧和溫柔的力量，成功接班轉型。目前也是台灣工具機零組件公會「一粒米」女性經理人的會長。

另一位與談者是台南永康鳳記國際機械的董事長魏燦文。鳳記是一家60年老字號的機械廠，工具機銷售遍及全球160多國，魏燦文同時也是牡丹灣休閒度假村董事長。

曾王君表示，企業文化、價值、家風需要傳承，傳承是飲水思源，傳承也是新生命新意義的再造。文化與世代傳承論壇17日上午8點40分至12點，於台江文化中心台江劇場舉行，報名連結（https://reurl.cc/RzjKae）曾子南文化基金會。