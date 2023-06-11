美國陸軍正式宣布擔任步兵火力支援的「機動保護火力」 (Mobile Protected Firepower,MPF)的輕型坦克 ，正式定名為M10 布克戰車(M10 “Booker” combat vehicle)，該名字同時紀念兩位同姓的陣亡士兵。

防衛快報(Breaking Defense)報導，同時紀念的兩位布克大兵，分別是二戰期間的羅伯特 D布克(Robert D Booker)，他於1943年 4月9日在北非突尼斯戰場，他不顧猛烈的敵方火力，獨自穿越開闊地帶，用機槍向敵人開火，並在中彈後持續奮戰不退直到第二次中彈身亡。第二位布部是伊拉克作戰的史蒂文A布克（Stevon A Booker），他是一名M1A2坦克指揮官， 2003年4月5日，他與所在的坦克部隊遭到敵軍以迫擊砲、火箭榴彈的攻擊，猛烈的火力使坦克的機槍發生故障，布克冒著彈雨探出身子以個人武器持續反擊並指揮坦克部隊，最終中彈身亡。

美軍發言人表示：「這兩位英勇士兵的故事，也反映了美國陸軍對M10布克戰車的確切需求，我們的士兵現在將擁有一輛步兵突擊車，為地面部隊帶來新的強大補充火力。」

M10戰車是通用動力陸地系統 (GDLS)所設計，原名叫「獅鷲2式」，擊敗了BAE 系統公司的M8改良型。據通用陸系統的介紹，M10仍然採用典型的美軍坦克組員配置，4名組員別是駕駛、戰車指揮官、砲手與裝填手，並沒有納入自動裝填系統。

主要武器是1門XM35型 105公釐加農炮，配合一門同軸機槍，和車頂的防空、反步兵機槍。

M10在過去一段時間遇到「砲煙排除問題」，也就是大砲射擊之後，推進藥爆炸後的餘煙，倒灌回坦克內的麻煩。一般主戰坦克的解決方式是砲管上加裝一具排煙器，利用壓力差的方式，將砲煙往砲口導出，形成主砲射擊後的吹煙。M10也有排煙器的設計，但坦克成員還是反應餘煙倒灌回車內，因此現在增加一個空氣淨化系統，以清除機組人員區域內的煙霧。

如果生產按計劃進行，M10最終每月生產三輛，，每輛單價 1290 萬美元。