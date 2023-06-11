余雅倩（右）4月在美國長灘邀請賽最後1擲拿到67公尺32，摘下金牌。（余雅倩提供／邱立雅竹縣傳真）

台灣鏈球一姊余雅倩、最強國中生林沛萱兩人出身芎林國中，近期均獲選為亞洲田徑錦標賽國手，7月將代表我國前往泰國參賽，分別以鏈球、跳高挑戰國際賽事，也為芎林國中的飛鳳傳奇再添一筆紀錄。新竹縣政府持續努力推動競技體育發展，鼓勵優秀的運動選手提攜後進，以經驗傳承培養下一代。

芎林國中位於飛鳳山山腳下，近年孕育出多名運動好手，在余雅倩、林沛萱之外，曾在全國中等學校運動會鍍金的張嘉妤、鄒淑珺也都畢業自芎林國中，讓該校飛鳳傳奇的名聲不脛而走。

縣府表示，余雅倩今年賽事佳績不斷，4月在美國長灘邀請賽最後一擲拿到67公尺32，刷新由她自己所創的全國紀錄，逆轉摘下金牌，並獲選亞洲田徑錦標賽國手，7月底將在泰國參賽。

林沛萱則為全台首位達到亞運參賽標準的國中生，在全中運跳高比賽兩天內前後跳過1米81、1米82，兩度刷新已經高懸32年的大會跳高紀錄（原紀錄1米80由竹東國中唐莉文所保持），國中女子5項全能更是大幅打破紀錄，表現超乎想像，也被封為最強國中生。

林沛萱日前在韓國醴泉郡第20屆亞洲U20田徑錦標賽女子7項全能、跳高雙雙獲得銅牌，7月還將前往泰國參加亞錦賽，而這場賽事也是第19屆亞洲運動會的前哨戰，兩名女將也都很有機會參賽。

縣長楊文科表示，竹縣體育競技實力逐漸提升，選手持續突破以往紀錄，已經有眾多選手取得國手資格站上國際舞台爭取佳績。新竹縣政府也持續努力推動競技體育發展，支持學校單項體育經費，並完成提高選手獎勵金及營養金等政策，讓選手在完整的訓練及照顧下，全心投入訓練而無後顧之憂。教育局長楊郡慈指出，縣府積極投入體育人才培育，鼓勵優秀的運動選手提攜後進，以經驗傳承培養下一代。