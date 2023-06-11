苗栗縣去年發生67件死亡交通事故，為降低事故發生，在縣內8處路段新增固定式測速照相桿。（苗栗縣警察局提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣去年發生67件死亡交通事故，經苗栗縣警察局分析肇事原因，以超速行駛為最大宗，縣警局為落實速度管理、強化民眾遵守行車速限，在縣內台72線、台3線等路段，新增8處固定式測速照相桿，7月1日起執法，嚴重超速違規者最高罰2.4萬元。

新增8處的地點，分別在台3線127.3公里（南向）、台6線0公里＋992m（東向）、台13線23.2公里（北向）、台72線3.4公里（東向）及13.8公里（西向）、縣道124乙線2.9公里（西向）、縣道124丙線9.7公里（西向）及縣道140線8.6公里（西向）。

苗縣警察局表示，超速行駛，其安全煞停時間與安全煞停距離必須加倍，且駕駛人的視野會減半，危險性急速增加，造成事故死傷的風險越高。此次新增的測速照相桿，有5處在省道及快速道路、3處在縣道，目的是藉由科技設備來導正民眾的用路觀念，有效防制交通事故。

另外，原本在台3線獅潭段114.3公里至122.8公里處，設置區間測速執法設備，民眾反映有些用路人會避開區間測速，走到社區巷弄影響住戶安寧，經評估檢討後，將偵測路段調整為台3線114.3公里至123.6公里處，同樣從7月1日啟用執法。

苗縣警局指出，加上新增8處固定桿，縣內取締超速、闖紅燈固定桿共計有81支，根據法規，一般道路超速罰鍰1200到2400百元；高（快）速公路超速罰鍰3000元。嚴重超速的違規行為，則罰鍰6000到2萬4000元。