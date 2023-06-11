金曲歌王「哈林」庾澄慶過往在歌曲、主持界雙棲都表現不俗，受到「金鐘獎」及「金曲獎」的肯定，而專心打拼事業的他，在工作之餘也相當重視與家人間的相處，在2016年與主播張嘉欣結婚後，育有一對兒女，隨著時光飛逝，今(11)日他在社群上透露自己出席女兒畢業典禮，並坦言「想哭」的心聲。

庾澄慶與張嘉欣結婚後作風低調，雖然過著幸福的家庭生活，但甚少在公開場合曬恩愛。不過，庾澄慶工作之餘，在社群上多次發文分享自己的生活大小事，今日便曬出一張自己沒戴帽子、口罩、等遮擋面容的物品，且臉上看似以素顏模樣「零偽裝」出鏡，而背景清楚可見畢業典禮等字樣。原來，是他出席6歲女兒畢業典禮。

此外，庾澄慶也在貼文中感性寫下：「每次參加畢業典禮都會想哭！」等字句，並附上一個淚流滿面的表情符號。此外，回應同為歌手的「鼓鼓」呂思緯留言時，也坦言：「悲喜交加。」以及笑到哭的符號，透露出自己的心聲。

貼文PO出後，除了有不少粉絲紛紛笑回：「小公主畢業了！！！天啊好快」、「馬上就是1年級的小豆包了」、「哇塞，時間過得好快呀，都要上小學了，爸爸的任務要加重了哦。」此外，也有人感同身受的表示：「超捨不得小孩子長大的，還會有很多個陽光燦爛的夏天記憶」、「孩子幼稚園的畢業典禮會特別感動特別想哭。」