苗栗縣警察局彙整今年1月至5月民眾陳情總計20件常有改裝噪音車行駛路段及區域，其中以苗栗市府前路、民族路及北安街周邊地區5件居冠，其次為竹南鎮科專七路、頭份市區道路及台61線西濱公路竹南及通霄路段各3件次之。

另外，台3線車輛噪音汙染多，苗栗縣設置2處固定式聲音照相，今年1至5月取締700件，另一組移動式聲音照相，在台3線、苗栗市、頭份市、竹南鎮等地機動取締293件，最高噪音108.1分貝。

警察局為展現執法決心，已在6日與交通部公路總局新竹區監理所苗栗監理站共同召開橫向聯繫會議取得共識，增加警環監聯合稽查次數，除了針對陳情時間、地點實施稽查外，未來採不特定時間及地點部署警力，與監理、環保單位共同實施攔檢違規改裝車輛，並現場視改裝情形輔以錄影佐證，函報監理及環保機關召回臨時檢驗，直至檢驗合格。

警察局長莊勝雄表示，每逢夜晚及夜深人靜時，改裝噪音車輛行駛道路，總是擾人美夢，也引起不少民怨，因此要求局內所屬單位與橫向友軍機關增加聯合稽查密度，分別針對權責範圍內工作落實執行，同時也呼籲用路人切勿擅自改裝車輛，以免影響行車安全，以確保自身及他人安全。