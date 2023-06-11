2024年總統大選愈來愈近，國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲積極展開布局。其中柯文哲訪日談到釣魚台議題，稱一般台灣人不是想要那塊土地，而是希望可以在那裡捕魚就好。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，從過去這段時間的表現來看，柯文哲不懼爭議，不怕講錯，不斷創造議題與話題，不斷引起選民的好奇。如果再樣持續下去，目前民調穩居第一的賴清德，恐怕也不能掉以輕心。

游盈隆今(11日)在臉書表示，最近半個月，台灣政壇亂成一團，兩大黨都出事，而且都是很麻煩的事。民進黨方面，先是詐騙集團風波，讓已獲提名的宜蘭現任立委陳歐珀退選；接著是艱困選區提名爭議，黨主席賴清德權威受到黨內嚴重挑戰；最近則是性騷擾風暴，重創政黨形象，搞得黨中央人仰馬翻，迄未平息。

游盈隆接著表示，國民黨方面，朱立倫的黨中央擺不平總統提名爭議，同時，侯友宜民調傳出「跳崖式下滑」，只剩18％。後來由同一機構趕緊「補做」一次民調，說是回升到二成，才搶回一點面子。

游盈隆指出，當兩個主要政黨忙著滅火，灰頭土臉時，第三大黨主席柯文哲卻悠哉悠哉，先是5月30日有金門行，然後日本行，再迎接美國AIT理事主席羅森柏格。值得注意的是，柯文哲近來的言行，似乎練就了「見人說人話，見鬼說鬼話」的本領。比如柯文哲應邀去金門，受訪時稱贊成興建金廈大橋，引來行政院陸委會強烈抨擊，不過一方面取悅大多數金門人，另一方面也向中方表達善意。大陸國台辦則立即回應並認為是「順應民生訴求的好事」。

游盈隆點出，從過去這段時間的表現來看，柯文哲不懼爭議，不怕講錯，不斷創造議題與話題，不斷造勢，不斷吸引社會大眾的注意力，不斷引起選民的好奇。如果這樣持續下去，不僅侯友宜要擔心被邊緣化，穩居第一的賴清德恐怕也不能掉以輕心。

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