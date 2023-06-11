新竹市政府發言人、民眾黨前發言人徐千晴發文稱曾遭某長官性騷擾，民眾黨主席柯文哲指示時任直屬主管加速處理。但曾控遭民眾黨前副秘書長鄞楷謙性騷擾的前組織發展部網路組副組長鍾棠芝再度痛訴，當初她試圖調閱監視器畫面無果，民眾黨欠她一個道歉。對此柯文哲今回應，該案當時已進入司法程序，因此黨內無法干預太多。

徐千晴說，自己剛擔任民眾黨發言人時，曾遭當時某位長官性騷擾，而當時民眾黨主席柯文哲指示時任直屬主管帶著她到警察局備案，保留種種證據，因此她很感謝柯文哲與時任直屬主管的處理。她也向「最近一直透過網路不斷影射她的女性前黨工」喊話，如果過去妳真的曾經遭到性騷擾，我非常鼓勵妳，勇敢講出事實、走法律途徑，讓這位加害人付出代價，就像我一樣。

徐千晴說，當初妳希望我可以幫妳作證，但妳的案子是被告妨礙名譽，我的是控告性騷擾案，在法律上不能合併訴訟，從情理法都不能幫助到妳什麼，也從未保證妳任何事。「請妳不要，不要躲在被害人的保護傘下，對同樣無辜的我影射攻擊、情緒勒索，把我當作妳發洩情緒的出口，甚至抹黑我是為了上位不得不委屈求全」。

被影射點名的鍾棠芝，在留言處痛批她被性騷後試圖調閱監視器畫面，不料該月的監視器畫面竟然毀損，也是因為徐千晴當時請她不要說出性騷擾案、承諾會幫助她，所以她才犧牲了自身權益，如今徐卻轉過來說她情緒勒索，讓她不再信任。後續鍾也在臉書強調，事件是在民眾黨內發生，因此民眾黨也欠她這個黨員一個道歉。

柯文哲今至台北國際會議中心出席「眾青論壇」，受訪時針對徐千晴的事件表示，最理想是不要發生性騷案，一旦發生就要迅速處理，建立比較好的職場環境，所以當時有發生事件，黨內就照程序走。

至於鍾棠芝控訴的部分，柯文哲則說，主要是因為該案子已進入司法程序，黨中央主要基於保護當事人，空間、職務上隔開，不互相隸屬，「既然走法律程序就照法律程序，我們沒有辦法做太多的干擾」。

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